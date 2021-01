hallo deutschland vom 20. Januar 2021

Einige Themen: A661: LKW rammt Strommast; Amtseinführung: Livebilder aus den USA; Erschwerte Löscharbeiten bei Hausbrand in Niederbayern; Schneechaos im Osten Deutschlands; Neue Betrugsmaschen im Internet; Illegale Straße in Homburg an der Saar; Indust...

45 min 45 min 20.01.2021 20.01.2021 Video verfügbar bis 20.01.2022 Video herunterladen