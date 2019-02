Nachrichten | hallo deutschland - hallo deutschland vom 22. Februar 2019

Einige Themen: Frontalzusammenstoß in Nordrhein-Westfalen; Brand in Düsseldorfer Messehalle; Unfall mit LKW in Rastplatz-Zufahrt; Urteil: Schuss nach Streit um Hundekot; Kampf gegen das Übergewicht: Von 218 auf 95 Kilo; hallo AUSZEIT: Frankfurt