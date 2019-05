Nachrichten | hallo deutschland - hallo deutschland vom 24. April 2019

Einige Themen: Explosion in Mehrfamilienhaus; Rollstuhlfahrer stürzt metertief in Flussbett; Waldbrand in Thüringen; Frühjahrsputzer strömen auf Entsorgungshof; Der ungelöste Fall der Eva Maria Nelke; Suche nach dem Abschlusskleid; Ferkel gerettet