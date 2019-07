hallo deutschland vom 25. Juli 2019

Einige Themen: Kohlenmonoxid Vergiftung durch Hitzestau; So heiß ist Deutschland; Sommer in der Notfallambulanz; Hinweis ZDF Spezial; Kommissar Demmer und der Witwenmord; Schmuckdesignerin auf Ibiza; Blond nachgefragt: Was ist Glück?

Beitragslänge: 36 min Datum: 25.07.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 25.07.2020