Nachrichten | hallo deutschland - hallo deutschland vom 27. März 2019

Einige Themen: Autotransport verliert Ladung; Auto rast in Haltestelle; Ortstermin: Mord an Susanna; Gegenwehr: Überfall an Tankstelle; Betrugsopfer wehren sich; Auf Schatzsuche mit dem Auktionator; Hamburg räumt auf; Deutsche Designerin in Turin