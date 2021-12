"hallo deutschland" besucht vier Auswanderer, die nach Kalifornien gezogen sind, um sich ihren großen amerikanischen Traum zu erfüllen.



Stadtführer Frank Marx zeigt sein San Francisco. Ramona Stelzer begeistert als Friseurin und Malerin. In Los Angeles macht Ines Garstecki Brautpaare mit ihren Blumenarrangements happy. Fabio Rauscher Bascon startet als Restaurantmanager in San Diego durch.



Der Strand, die einzigartige Natur und das warme Klima locken jedes Jahr Auswanderer nach Kalifornien. "hallo deutschland" trifft Deutsche, die von ihrem Leben berichten: Tourguide Frank Marx will nach der Coronapandemie endlich wieder deutschen Urlaubern sein San Francisco zeigen. Ein paar Kilometer südlicher arbeitet Ramona Stelzer als Friseurin und Malerin. Sie träumt von einer großen Ausstellung. In Los Angeles finden wieder Hochzeitsfeiern statt, und Ines Garstecki verzaubert mit ihren Blumenarrangements ihre Kunden. Die Zuschauer lernen Fabio Rauscher Bascon kennen. Der Marketingexperte bringt Restaurants auf Social Media groß raus. Sie alle sind begeistert vom kalifornischen Lifestyle und arbeiten hart an der Erfüllung ihrer Träume im Land der unbegrenzten Möglichkeiten.



"hallo deutschland - Wenn Wohnträume wahr werden" wird am Mittwoch, 29. Dezember 2021, um 17.10 Uhr ausgestrahlt.