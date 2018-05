Nachrichten | hallo deutschland - hallo deutschland vom 28. Februar 2018

Einige Themen: Kältehoch in Deutschland; Urteil: Am Zebrastreifen überfahren; Überfall in der Spielhalle; Urteil: Mann ersticht Mutter und Sohn; Behördenposse in Limburg; Zerstückelte Frauenleiche in: Aktenzeichen XY ungelöst; Indoor Freizeitpark: …