Nachrichten | hallo deutschland - hallo deutschland vom 28. Juni 2018

Einige Themen: Haus-Explosion in Bremen; 21 Todesfälle durch vergiftetes Pausenbrot?; A2: Kleintransporter rast in Stauende; Cold Case: Gentest nach 25 Jahren; Urteil: Frau auf offener Straße erdolcht; Auto fährt in Bäckereiterasse; Kommissar Canedo - …