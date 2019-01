Nachrichten | hallo deutschland - hallo deutschland vom 29. Januar 2019

Einige Themen: Schnee sorgt für Verkehrschaos; Prozessauftakt: Brandstiftung und versuchter Mord; Razzia nach Geldtransporter-Überfall; Autotransporter in Flammen; Kommissar Heimhuber und die Morde an den tschechischen Studentinnen; Klang-Karriere in …