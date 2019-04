Nachrichten | hallo deutschland - hallo deutschland vom 3. April 2019

Einige Themen: Auto stößt mit LKW auf Gegenspur zusammen; Brand in Senioren-Hochhaus; Kommissar trickst falsche Polizisten aus; Zollkontrolle am Düsseldorfer Flughafen; Der rätselhafte Fall der Isdal-Frau; Deutscher Hotelier in Thailand