Nachrichten | hallo deutschland - hallo deutschland vom 3. November 2017

Einige Themen: Leichenfund bei Bad Segeberg; Ärztepfusch vor Gericht; tödliche Messerstecherei in Bremen; Transporter rast in Zahnarztpraxis; Autohaus-Chef verfolgt Diebe; unterlassene Hilfeleistung in Ingelheim; hallo AUSZEIT: Wörthersee Teil 2