Nachrichten | hallo deutschland - hallo deutschland vom 31. Juli 2017

Einige Themen: Köln: Seilbahnkabine bleibt stecken; Geburt auf der Autobahn 71; Verfolgungsjagd endet in Berliner U-Bahn; Mord an Ex-Frau: Prozessauftakt in Bochum; Bahnreisende in Offenburg gestrandet; Traktor landet mit Anhänger im Neckar; Unterwegs …