Nachrichten | hallo deutschland - hallo deutschland vom 31. Oktober 2018

Einige Themen: Sprinter rammt Streifenwagen; Polizist schießt auf Autofahrer; Vollbrand in Mehrfamilienhaus in Malsch ; Arabische Clans in Berlin; Ordnungsamt Mönchengladbach; Kommissar Othen ermittelt; Teaser London mondäne; Eichhörnchen Notruf