hallo deutschland vom 4. Oktober 2021

Einige Themen: Mord aus Eifersucht in Delmenhorst; Geisterfahrer-Unfall auf der A26; Ein Kleinflugzeug kracht in Mailand in ein Gebäude; Kostenexplosion beim Brückenbau; Deutscher Vulkanexperte auf La Palma; Retro: 35 Jahre Gero von Braunmühl von der RA...

32 min 32 min 04.10.2021 04.10.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 04.10.2022 Video herunterladen