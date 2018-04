Nachrichten | hallo deutschland - hallo deutschland vom 5. April 2018

Einige Themen: Tödlicher Unfall an Stauende auf A13; Trickbetrug an Tankstelle: Familienschmuck gestohlen; Wetterchaos in Sachsen-Anhalt; Fehlende Rettungsgasse auf A4: Polizei muss eingreifen; Ende des Schotterwegs in Saulheim; Kommissar Freyers und …