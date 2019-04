Nachrichten | hallo deutschland - hallo deutschland vom 5. April 2019

Einige Themen: Kleintransporter fährt in LKW; Neuer Missbrauchsfall in NRW; Bauernhof abgebrannt: Freunde helfen; Erpressung mit entlaufenen Hunden; Frühjahrswaschen in der Waschanlage; hallo AUSZEIT: La Gomera - Teil 2