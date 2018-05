Nachrichten | hallo deutschland - hallo deutschland vom 5. Dezember 2017

Einige Themen: Dach von Fernbus abrasiert; Gefängnis-Beamte vor Gericht; Horrormieter; Großbrand in Salzbergen; Mangel an Feuerwehren; Kommissar Klein: Mörder mit dem Milchgesicht; Saisonstart in Ischgl; Nikolaus bei Tigerwelpen