Nachrichten | hallo deutschland - hallo deutschland vom 5. Juni 2019

Einige Themen: Tornado richtet schwere Schäden an; Prozess um tödlichen Handtaschenraub; Zwei Fernbusse verunglückt; Radweg endet an Bahngleisen; XY retro: Tod in Südfrankreich; Rehkitz-Geburt nach Unfall