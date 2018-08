Nachrichten | hallo deutschland - hallo deutschland vom 6. August 2018

Einige Themen: Großbrand in Holzlager; Urteil: Mord an Rentner Ehepaar; Badeunfälle; Sicherheit am Badesee; Solaranlage der Polizei Kißlegg; Geldwechsel-Abzocke in Bulgarien; 55 Jahre Musikkassette