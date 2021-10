hallo deutschland vom 7. Oktober 2021

Einige Themen: LKW-Unfall mit Blumen; Werkstattbrand in Kaltenkirchen; Schwerer Nebelunfall mit Traktor; Radikalisierte Maskenverweigerer; XY-Retro: Mord am Europakanal; Auktion im Pfandleihhaus; Foodscout in Italien

Videolänge: 32 min Datum: 07.10.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 07.10.2022 Video herunterladen