Nachrichten | hallo deutschland - hallo deutschland vom 8. August 2018

Einige Themen: Schwere Unwetter in Hessen; Leichenfund in Oberhausen; Unfall: Fehlende Rettungsgasse; Großbrand in Siegburg; Motorradlärm Schwarzwaldidylle; Hotelcheck: Bulgarien; Beauty Boys; Nachwuchs Ameisenbären