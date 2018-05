Nachrichten | hallo deutschland - hallo deutschland vom 8. Dezember 2017

Einige Themen: Spurlos verschwunden nach Weihnachtsfeier; Kleintransporter auf der A6 in Flammen; Urteil nach Doppelmord in Bonn; brennender Weihnachtsbaum; Nachtstreife am Dortmunder Hauptbahnhof; Loveparade Prozessauftakt; hallo AUSZEIT: Lüneburg