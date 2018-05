Nachrichten | hallo deutschland - hallo deutschland vom 9. August 2017

Die Themen: Dachstuhlbrand in Berlin Lichterfelde; Mord an Resat Özdemir weiter ungeklärt; 43-jähriger gefasst; Vorsicht beim Gebrauchtwagenkauf; Hotelcheck in Lissabon; Kleinwüchsige Laura meistert ihr Leben; Baumfällarbeit mit Hubschraubern; …