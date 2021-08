hallo deutschland vom 9. August 2021

Einige Themen: PKW rast in Tankstelle auf der A5; Waldbrände in Griechenland; Auto rast in Vorgarten; Altreifen im Wald entsorgt; Festnahme von Marc Dutroux vor 25 Jahren; Deutsche Camper in Italien Teil 2; Winter und das Drachenboot

33 min 33 min 09.08.2021 09.08.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 09.08.2022 Video herunterladen