Nachrichten | hallo deutschland - hallo deutschland vom 9. Februar 2018

Einige Themen: Liebespaar rollt mit Auto in Elbe; Diskussion um Mohren Apotheke; Schwere Unfallserie auf A3; Loch in Autobahn wird immer größer; Notfallsanitäter bei Weiberfastnacht; Karnevalist bricht in Eis ein; Auszeit Borkum; ausgebüxte Kuh