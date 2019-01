Nachrichten | hallo deutschland - hallo deutschland vom 9. Januar 2019

Einige Themen: Brand in Dortmund mit zwei Toten; Aktuelle Wetterlage; Schalte zum Schliersee nach Bayern; Mord an Frau während Feuerwerk; Mordfall Claudia; Räuber vor Gericht; Auswanderer in China; Winter und die ohne Neopren Eisschwimmer