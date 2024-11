Glamour-Preisverleihung “Women of the year“

von Sebastian Gorski 13.11.2024 | 17:35 |

Schauspielerin Harriet Herbig-Matten erhält Preis als "Rising Actress" bei der Glamour-Gala "Women of the Year" in Berlin. Auch Kesha und Elena Semechin mit Preisen geehrt.