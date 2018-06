Nachrichten | hallo deutschland - Hotelcheck in Lissabon

In Portugals Hauptstadt Lissabon stehen etliche Hotels zur Auswahl. Bereits ab 30 Euro bekommt man in der Hauptsaison ein Doppelzimmer in einer Pension, für ein 3-Sterne-Hotel zahlt man zwischen 60 und 120 Euro pro Nacht. Reiseveranstalter und …