„Wunder vom Hudson“: Zwei Passagiere erinnern sich

von Susanne Lingemann 15.01.2024 | 17:10 |

15 Jahre ist die spektakuläre Notlandung eines Airbus A320-214 im Hudson River in New York her. Zwei Passagiere erzählen, wie sie den Absturz und die Rettung erlebt haben.