Rapper Ice Cube in Zement verewigt

von Christina Esselborn 17.04.2025 | 17:10 |

Hände in Zement verewigt: Hip-Hop-Legende und Rapper Ice Cube kniet vor dem TLC Chinese Theatre in Hollywood. Zu 40 Jahre Karriere darf er sich in Zement verewigen lassen – und startet bald auf Tour.