Kaktus-Farm in Marrakesch

In den 1960ern wandert Hans Thiemann mit einem Traum vor Augen nach Marrakesch aus: Er will Kakteen anpflanzen! Als Hans 2001 plötzlich an Herzversagen stirbt, steht seine Frau vor einer großen Entscheidung. Weitermachen oder aufgeben?