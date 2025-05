Kermit hält Abschlussrede an US-Uni

von Ulrich Langer 23.05.2025 | 15:55 |

An der US-amerikanischen Universität von Maryland wurde wie üblich ein prominenter Gast eingeladen, um die Rede an die Absolventen zu halten. In diesem Jahr wurde diese Ehre Kermit dem Frosch zuteil.