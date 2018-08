Nachrichten | hallo deutschland - Kinderchirurgin im Einsatz - Teil 1

Wenn Loes Hals nach dem Hinfallen schmerzt oder ein Tisch auf Alis Fuß fällt, ist ihr gutes Gespür gefragt: Stefanie Märzheuser ist Kinderchirurgin an der Berliner Charité. In ihrem Traumjob sieht sie bis zu vierzig kleine Patienten in einer Schicht.