Kochen mit Yvonne und Frank

Bärlauchpesto









Zutaten: 2 Bund Bärlauch, 50 g Pinienkerne,

250 ml gutes Olivenöl, ½ Zitrone, Salz, Pfeffer







Zubereitung: Bärlauch waschen, von den Stielen befreien und grob zupfen. Die Pinienkerne in einer Pfanne rösten und mit den Blättern und dem Olivenöl mit dem Zauberstab zu einer dickflüssigen Masse mixen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und den Saft von der Zitrone nach und nach einträufeln, damit das Pesto die Farbe hält. Im Kühlschrank kalt stellen.







Oliven-Kartoffel-Püree









Zutaten: 250 g Kartoffeln (Charlotte), 50 ml gutes Olivenöl







Zubereitung: Die Kartoffeln schälen und in einen Topf mit kaltem Salzwasser geben, zum Kochen bringen und ca. 25 Minuten weich kochen. Die Kartoffeln mit einem Stampfer zerdrücken und nach und nach mit dem Olivenöl vermischen. Das Püree mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken.











Gemüse-Tagliatelle









Zutaten: 2 Bund Frühlingslauch, 4 Karotten, 150 g Thai-Spargel, Olivenöl, Butter, Salz, Pfeffer, Zucker







Zubereitung: Den Frühlingslauch vom dunklen Grün befreien, waschen, längs vierteln und in lauwarmes Zuckerwasser einlegen. Die Karotten schälen und dann mit einem Sparschäler längs Streifen abschälen. Den Thaispargel ebenfalls waschen und längs vierteln.





Die Gemüse-Tagliatelle in einer Schüssel mit Salz, Pfeffer und Zucker marinieren bis sie gewässert haben. Olivenöl und Butter in einer Pfanne erhitzen und die Gemüse-Tagliatelle darin kurz knackig anbraten.







Rape-Gemüse (Stielmus)









Zutaten: 2 Bund Rape, Rosmarin, Thymian, Knoblauch Salz, Pfeffer







Zubereitung: Rape von großen Strunken und Wurzeln befreien, den Rest grob zupfen und in Salzwasser blanchieren (kochen) und anschließend in Eiswasser abschrecken, um die Vitamine und Ballaststoffe zu erhalten.





Rosmarin, Thymian und ungeschälten Knoblauch in einer Pfanne mit Olivenöl erhitzen und das abgetropfte Rape-Gemüse darin anbraten.







Kirschtomaten-Gemüse









Zutaten: 125 g Kirschtomaten, 125 g Datteltomaten, 400 g Schalotten, Rosmarin, Thymian, Knoblauch, Salz, Pfeffer, Zucker







Zubereitung: Die Tomaten waschen, Strunke entfernen und vierteln. Die Schalotten ganz fein hacken und in einer Pfanne mit Rosmarin, Thymian und ungeschältem Knoblauch heiß anbraten. Die geviertelten Tomaten kurz mit in die Pfanne geben.