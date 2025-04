König Charles und Camilla beim Gottesdienst

von Markus Rosendahl 14.04.2025 | 17:10 |

Nach dem Staatsbankett in Italien feiern Charles und Camilla in der "Crathie Kirk" in Schottland einen Sonntags-Gottesdienst anlässlich ihres 20. Hochzeitstages – strahlend, verliebt und voller Anmut.