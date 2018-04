Nachrichten | hallo deutschland - Kommissar Breuer und die schwarze Witwe

Sie ist als "die Schwarze Witwe" in die Kriminalgeschichte eingegangen: Lydia L. suchte in den neunziger Jahren ihre Opfer per Kontaktanzeige. Ihr Beuteschema: ältere Herren mit dickem Bankkonto. Ein Fall, den Kommissar Breuer bis heute beschäftigt.