Kommissar Haschke und der Junge mit der Perlenkette

von Yann Thoennessen & Britta Marks

Am Morgen des 3. Oktobers 2018 wurde in der Dippoldiswalder Heide in Sachsen eine grausige Entdeckung gemacht. Abseits des Waldweges wurden die Überreste eines menschlichen Skeletts gefunden. Umgehend wird die Mordkommission in Dresden alarmiert.