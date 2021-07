Kommissar Heller und der Eindringling

von Ralf Döbele

Arno N. trifft sich mit Bekannten in einem Park zum Trinken. Einer der Begleiter schlägt Arno N. nieder und nimmt seinen Wohnungsschlüssel an sich. Noch am gleichen Abend dringt er in die Wohnung ein und tötet die ebenfalls betrunkene Ehefrau im Schlaf.