Kommissar Merkel und Sündermann und der Mord

von Sascha Lapp, David Sarno

Am 16. Mai 2015 wird in der Nähe des Bahnhofs Wuhletal in Berlin Hellersdorf die Leiche einer 18-jährigen Frau entdeckt. Die Schülerin liegt abseits des Weges in einem Gebüsch. Ihr Mörder hat sie erwürgt und sexuell missbraucht.