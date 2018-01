Nachrichten | hallo deutschland - Kommissar Nagel: brutale Serienmorde

Brutale Morde und Vergewaltigungen beschäftigen vor 20 Jahren die Polizei in Koblenz. Nach dem Mord an einer jungen Auszubildenden 1999 gründet Kommissar Udo Nagel die SoKo, die endlich den Täter ausfindig machen kann: in Griechenland.