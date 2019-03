Nachrichten | hallo deutschland - Kommissar Ohlsen und der Mörder mit der Staubmaske

In der Nacht zum 22. Juni 1986 wird ein schlafendes Ehepaar in seinen Betten erschlagen auch ihr Sohn Frank liegt leblos in seinem Bett. Kommissar Reinhard Ohlsen war damals der leitende Ermittler, er erinnert sich noch heute an die Details.