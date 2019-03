Nachrichten | hallo deutschland - Kommissar Rotzinger und die Anhalterin

Die 16-jährige Stefanie L. feiert die Silvesternacht 1999 mit zwei Freundinnen in Freiburg. Am Morgen steigen die Mädchen auf dem Weg nach Hause in den falschen Bus und beschließen den restlichen Weg zu trampen. Wenige Stunden später ist Stefanie tot.