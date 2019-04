Nachrichten | hallo deutschland - Kommissar Stark und der Fall Cornelia B.

Die 11-jährige Cornelia B. wird im November 1980 entführt. In ganz Deutschland nimmt man Anteil an dem Fall. Sogar Papst Johannes Paul II. richtet einen Appell an die Entführer, die zwei Millionen Deutsche Mark fordern. Kommissar Emil Stark erinnert sich.