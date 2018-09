Nachrichten | hallo deutschland - Kommissar Thiers und der Hammer-und-Sichel-Mord

1976 in Bürgel bei Gera, DDR: In einem Garten liegt eine tote Frau. Neben ihr die Mordwerkzeuge: ein Hammer und eine Sichel. Leitender Ermittler Thiers erinnert sich bis heute an diesen grausamen Fall.