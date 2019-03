Nachrichten | hallo deutschland - Kommissar Zull und der Fall Andrea König

Andrea Beate Kunz alias „Andrea König“ arbeitet als Prostituierte in einer Wohnung in Bad Orb. Eines Tages erhält ihr Mann einen Anruf. Sie steckt in Schwierigkeiten. Er alarmiert die Polizei. Seither gilt sie als vermisst. Das war vor fast 10 Jahren