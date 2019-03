Nachrichten | hallo deutschland - Kommissar Starke: Familiendrama oder Mord?

„Wenn man nichts hat, muss man viel tun.“ So schildert Gerhard Starke den Beginn der Ermittlungen in einem abscheulichen Fall. Ein alkoholkrankes Ehepaar wird vermisst, in der Wohnung ist überall Blut. Hat der Mann seine Frau im Rausch erstochen?