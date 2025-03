Abenteuer Auswandern auf La Réunion

von Gerrit Lampe 06.03.2025 | 17:10 |

Was ursprünglich als ein einjähriger Aufenthalt geplant war, dauert bereits 25 Jahre an. La Réunion macht die 55-jährige Katharina Mühlke noch immer so glücklich wie am Anfang.