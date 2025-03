Londoner fahren in Unterhose U-Bahn

von Yacin Hehrlein 13.01.2025 | 17:10 |

Nur in Unterhose sind viele Menschen in London anlässlich des "No Trousers Tube Ride" U-Bahn gefahren. Auch die eisigen Temperaturen konnten die jährliche Tradition nicht aufhalten.