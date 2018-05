Nachrichten | hallo deutschland - Malteser im Einsatz

Freitag Nacht in Saarbrücken bei 0 Grad: Was für viele in der Weihnachtszeit besinnliche Stunden bedeutet, heißt für den Malteser Rettungsdienst Hilfe leisten in oftmals lebensbedrohlichen Situationen. Wir haben die Retter begleitet.