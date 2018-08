Nachrichten | hallo deutschland - Metal-Festival Wacken

Wo sonst jedes Jahr knietiefer Matsch die rockbegeisterten Festival-Besucher erwartet, ist es in Wacken dieses Jahr staubtrocken wie in der Sahara. Vom 2. bis zum 4. August werden 85000 Fans aus aller Welt den Provinzort in Schleswig-Holstein erwartet.